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Сегодня, 15:19

В «Реал Сосьедад» назвали причину, почему Захарян пропустит матч с «Атлетиком»

Константин Белов
Корреспондент
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В пресс-службе «Реал Сосьедад» ответили на вопрос «СЭ» о попадании полузащитника Арсена Захаряна в заявку на матч 8-го тура чемпионата Испании против «Атлетик» из Бильбао.

Ранее пресс-служба испанского клуба сообщила «СЭ», что полузащитник вернулся в общую группу.

«Арсен Захарян не попал в заявку на матч 8-го тура против «Атлетика». Футболист еще не набрал форму после болезни», — сказали «СЭ» в пресс-службе клуба.

Ранее 20-летний футболист пропустил три игры команды в чемпионате Испании из-за болезни. Полузащитник провел за «Реал Сосьедад» три матча и не отличился результативными действиями.

Матч 8-го тура ла лиги «Реал Сосьедад» — «Атлетик» пройдет 30 сентября.

Арсен Захарян
ФК Реал Сосьедад
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Захарян пропустит четвертый подряд матч «Реал Сосьедад»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Жирона 7 6 1 0 18-8 19
2
 Реал 7 6 0 1 13-6 18
3
 Барселона 7 5 2 0 18-8 17
4
 Атлетик 7 4 2 1 13-6 14
5
 Атлетико 6 4 1 1 15-5 13
6
 Р. Сосьедад 7 3 3 1 13-10 12
7
 Р. Вальекано 7 3 2 2 7-9 11
8
 Валенсия 7 3 1 3 9-7 10
9
 Кадис 7 2 3 2 6-8 9
10
 Бетис 7 2 3 2 7-12 9
11
 Хетафе 7 2 2 3 10-13 8
12
 Алавес 7 2 1 4 6-10 7
13
 Осасуна 7 2 1 4 7-10 7
14
 Севилья 6 2 1 3 11-9 7
15
 Вильярреал 7 2 1 4 10-13 7
16
 Мальорка 7 1 3 3 9-12 6
17
 Сельта 7 1 2 4 7-11 5
18
 Лас-Пальмас 7 1 2 4 2-6 5
19
 Гранада 7 1 1 5 10-18 4
20
 Альмерия 7 0 2 5 8-18 2
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29.09 22:00
Барселона – Севилья
 - : -
30.09 15:00
Хетафе – Вильярреал
 - : -
30.09 17:15
Р. Вальекано – Мальорка
 - : -
30.09 19:30
Жирона – Реал
 - : -
30.09 22:00
Р. Сосьедад – Атлетик
 - : -
1.10 15:00
Альмерия – Гранада
 - : -
1.10 17:15
Алавес – Осасуна
 - : -
1.10 22:00
Атлетико – Кадис
 - : -
1.10 22:00
Бетис – Валенсия
 - : -
2.10 22:00
Лас-Пальмас – Сельта
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Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 5
Альваро Мората

Альваро Мората

Атлетико

 5
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 5
П
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 4
Савио

Савио

Жирона

 4
Диего Рико

Диего Рико

Хетафе

 3
И К Ж
Чими Авила

Чими Авила

Осасуна

 6 2 1
Ойян Сансет

Ойян Сансет

Атлетик

 5 1 0
Абдул Мумин

Абдул Мумин

Райо Вальекано

 2 1 1
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