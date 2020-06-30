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Гарай попрощался с «Валенсией»

30 июня 2020, 15:47

Защитник Эсекиэль Гарай попрощался у себя в Instagram с болельщиками «Валенсии». 30 июня истекает срок действия контракта аргентинца с клубом.

— Буду вечно благодарен вам, — написал Гарай. — Спасибо, вы — настоящая семья, я никогда не забуду, чем жил и наслаждался в этом клубе.

33-летний аргентинец провел за «Валенсию» 23 матча в сезоне-2019/20 и не отличился результативными действиями. Гарай выступал за испанскую команду с лета 2016 года, когда перешел туда из «Зенита».

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