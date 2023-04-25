Габри Вейга в слезах покинул встречу с руководством «Сельты» из-за желания клуба его продать

«Сельта» хочет продать воспитанника клуба Габри Вейгу в летнее трансферное окно, сообщает аккаунт Ten?as Que Haber Tirado в твиттере.

По информации источника, 20-летний полузащитник хотел бы еще на сезон остаться в родном клубе, но руководство «Сельты» сообщило ему, что не будет предлагать новый контракт, чтобы заработать на его продаже. Испанец покидал встречу в слезах.

Ранее сообщалось, что в услугах Вейги заинтересованы «Реал» и «Манчестер Сити».

В текущем сезоне игрок провел 28 матчей в ла лиге, забил 9 мячей и отдал 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Вейги в 30 миллионов евро.