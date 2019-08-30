Футболисты «Барселоны» почтили минутой молчания память дочери Луиса Энрике

Тренеры и игроки «Барселоны» перед сегодняшней тренировкой почтили минутой молчания память дочери бывшего главного тренера сборной Испании и каталонской команды Луиса Энрике.

9-летняя Ксана умерла из-за остеосаркомы — онкологической патологии, злокачественной опухоли, происходящей из соединительной ткани. Иногда ее еще называют раком кости.

Федерация футбола Испании попросила УЕФА устроить минуты молчания на играх сборной с Румынией и Фарерами, которые пройдут 5 и 8 сентября. Все матчи 3-го тура чемпионата Испании начнутся с минуты молчания

Горе в семье Луиса Энрике. Умерла его 9-летняя дочь