«Барселоне» предложили купить форварда «Интернасьонала». В числе претендентов на игрока назывался «Зенит»

Нападающий «Интернасьонала» Юри Альберто может продолжить карьеру в «Барселоне». Каталонскому клубу предложили оформить трансфер бразильца, сообщает Mundo Deportivo.

Ранее появлялась информация, что одним из претендентов на 20-летнего футболиста является «Зенит».

В минувшем сезоне нападающий в составе «Интернасьоналя» провел 55 матчей во всех турнирах и отметился 19-ю голами и четырьмя результативными передачами.

Его контракт с клубом рассчитан до 31 июля 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость форварда в 6 миллионов евро.