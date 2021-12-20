«Барселоне» предложили купить форварда «Интернасьонала». В числе претендентов на игрока назывался «Зенит»
16:40
Нападающий «Интернасьонала» Юри Альберто может продолжить карьеру в «Барселоне». Каталонскому клубу предложили оформить трансфер бразильца, сообщает Mundo Deportivo.
Ранее появлялась информация, что одним из претендентов на 20-летнего футболиста является «Зенит».
В минувшем сезоне нападающий в составе «Интернасьоналя» провел 55 матчей во всех турнирах и отметился 19-ю голами и четырьмя результативными передачами.
Его контракт с клубом рассчитан до 31 июля 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость форварда в 6 миллионов евро.
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