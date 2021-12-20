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Лопетеги: «Нынешняя версия «Барселона» — одна из лучших за последнее время»

Главный тренер «Севильи» Лопетеги высоко отозвался о «Барселоне» перед очным матчем
15:57
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Главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги поделился ожиданиями от матча 19-го тура чемпионата Испании с «Барселоной».

«Нынешняя версия «Барселона» — одна из лучших за последнее время, — приводит слова Лопетеги Mundo Deportivo. — У них отличные молодые футболисты. Мощнейшая команда, где четко видна рука Хави. Посмотрим, как мы с этим справимся. У «Барселоны» четкая концепция. Команда создана для борьбы за все трофеи и вынудит нас провести отличную игру как в нападении, так и в защите».

Встреча «Севильи» с «Барселоной» состоится 21 декабря. Игра начнется в 23.30 по московскому времени.

После 18 туров чемпионата Испании «Севилья» набрала 37 очков и занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Реала» на шесть баллов. «Барселона» с 27 очками располагается на седьмой позиции.

Дополнительная информация:

https://www.mundodeportivo.com/futbol/sevilla/20211220/1001728004/lopetegui-mejores-barca.html

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Карен Саркисян все материалы автора

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