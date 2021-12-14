«Зенит» может приобрести Юри Альберто из «Интернасионала» за 14 миллионов евро

Форвард «Интернасионала» Юри Альберто может продолжить карьеру в России, сообщает UOL.

По сведениям источника, на 20-летнего бразильца претендует «Зенит». Стоимость трансфера может составить около 14 млн евро и 3-4 млн в качестве бонусов. Сейчас петербургский клуб прорабатывает последние детали предложения.

В текущем сезоне Альберто провел 33 матча в чемпионате Бразилии, в которых забил 12 голов и сделал 3 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 6 млн евро.