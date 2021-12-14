«Зенит» может приобрести Юри Альберто из «Интернасионала» за 14 миллионов евро
02:16
Форвард «Интернасионала» Юри Альберто может продолжить карьеру в России, сообщает UOL.
По сведениям источника, на 20-летнего бразильца претендует «Зенит». Стоимость трансфера может составить около 14 млн евро и 3-4 млн в качестве бонусов. Сейчас петербургский клуб прорабатывает последние детали предложения.
В текущем сезоне Альберто провел 33 матча в чемпионате Бразилии, в которых забил 12 голов и сделал 3 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 6 млн евро.
Дополнительная информация:
https://www.uol.com.br/esporte/colunas/mercado-da-bola/2021/12/13/inter-yuri-alberto-tem-negociacao-em-andamento-com-o-zenit.htm?utm_source=twitter&utm_medium=social-media&utm_content=geral&utm_campaign=esporte
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