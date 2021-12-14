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«Зенит» может приобрести Юри Альберто из «Интернасионала» за 14 миллионов евро

02:16
Юри Альберто. Фото Instagram
Юри Альберто. Фото Instagram
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Форвард «Интернасионала» Юри Альберто может продолжить карьеру в России, сообщает UOL.

По сведениям источника, на 20-летнего бразильца претендует «Зенит». Стоимость трансфера может составить около 14 млн евро и 3-4 млн в качестве бонусов. Сейчас петербургский клуб прорабатывает последние детали предложения.

В текущем сезоне Альберто провел 33 матча в чемпионате Бразилии, в которых забил 12 голов и сделал 3 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 6 млн евро.

Дополнительная информация:

https://www.uol.com.br/esporte/colunas/mercado-da-bola/2021/12/13/inter-yuri-alberto-tem-negociacao-em-andamento-com-o-zenit.htm?utm_source=twitter&utm_medium=social-media&utm_content=geral&utm_campaign=esporte

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Сергей Разин все материалы автора

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