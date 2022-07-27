Рафинья: «Если бы не Марсело Бьелса, я бы не оказался в «Барселоне». Это очень важный человек для моей карьеры»

Нападающий «Барселоны» Рафинья оценил вклад Марсело Бьелсы в развитие его карьеры.

Бьелса работал с Рафиньей в «Лидсе» с октября 2020 по февраль 2022 года.

«Бьелса очень сильно помогал мне с первого дня в «Лидсе». Он всегда требует большего, всегда требует, чтобы ты показывал максимум. Он помог мне пробиться в сборную Бразилии и попасть в «Барселону». Если бы не его наставления, то меня бы здесь не было.

Это очень важный человек в моей карьере, я всегда буду помнить его вклад. Похож ли Хави в чем-то на Бьелсу? Они разные. У Бьелсы особые методы работы, назовем это стилем Марсело Бьелсы. Каждый тренер отличается от остальных и в плане работы, и в плане личности», — приводит Mundo Deportivo слова Рафиньи.

Рафинья перешел из «Лидса» в «Барселону» в июле 2022 года. Трансфер обошелся каталонскому клубу в 58 миллионов евро.