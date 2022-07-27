Рафинья: «Если бы не Марсело Бьелса, я бы не оказался в «Барселоне». Это очень важный человек для моей карьеры»
Нападающий «Барселоны» Рафинья оценил вклад Марсело Бьелсы в развитие его карьеры.
Бьелса работал с Рафиньей в «Лидсе» с октября 2020 по февраль 2022 года.
«Бьелса очень сильно помогал мне с первого дня в «Лидсе». Он всегда требует большего, всегда требует, чтобы ты показывал максимум. Он помог мне пробиться в сборную Бразилии и попасть в «Барселону». Если бы не его наставления, то меня бы здесь не было.
Это очень важный человек в моей карьере, я всегда буду помнить его вклад. Похож ли Хави в чем-то на Бьелсу? Они разные. У Бьелсы особые методы работы, назовем это стилем Марсело Бьелсы. Каждый тренер отличается от остальных и в плане работы, и в плане личности», — приводит Mundo Deportivo слова Рафиньи.
Рафинья перешел из «Лидса» в «Барселону» в июле 2022 года. Трансфер обошелся каталонскому клубу в 58 миллионов евро.
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1
|Реал
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2
|Барселона
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3
|Атлетико
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4
|Севилья
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5
|Бетис
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6
|Р. Сосьедад
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7
|Вильярреал
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8
|Атлетик
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9
|Валенсия
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10
|Осасуна
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|0-0
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11
|Сельта
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|0-0
|0
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12
|Р. Вальекано
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|0
|0
|0-0
|0
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13
|Эльче
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|0-0
|0
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14
|Эспаньол
|0
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|0
|0-0
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15
|Хетафе
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|0
|0-0
|0
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16
|Мальорка
|0
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|0-0
|0
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17
|Кадис
|0
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|0
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|0-0
|0
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18
|Альмерия
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|0-0
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19
|Вальядолид
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|0-0
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20
|Жирона
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|0-0
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|12.08
|22:00
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Осасуна – Севилья
|- : -
|13.08
|18:00
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Сельта – Эспаньол
|- : -
|13.08
|20:00
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Вальядолид – Вильярреал
|- : -
|13.08
|22:00
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Барселона – Р. Вальекано
|- : -
|14.08
|18:30
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Кадис – Р. Сосьедад
|- : -
|14.08
|20:30
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Валенсия – Жирона
|- : -
|14.08
|23:00
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Альмерия – Реал
|- : -
|15.08
|18:30
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Атлетик – Мальорка
|- : -
|15.08
|20:30
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Хетафе – Атлетико
|- : -
|15.08
|22:30
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Бетис – Эльче
|- : -