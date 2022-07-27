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Александр Мостовой: «Для Черышева будет лучше, если он останется в Испании»

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Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на заявление нападающего Дениса Черышева о переговорах с другими клубами.

«Скорее всего, он находится в Испании. Конечно, лучше для него, чтобы он остался. Но другое дело, если там никто не будет в нем заинтересован. В России он любой команде подойдет, поэтому с этим вопросов не будет. Просто захотят или нет. Например, Артем Дзюба сейчас до сих пор без команды. А как я уже говорил, в нашем чемпионате в любой команде Дзюба может быть одним из лучших. Так что и Денис может с этим столкнуться», — сказал Мостовой корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

Ранее Marca сообщила, что у 31-летнего россиянина нет предложений от испанских клубов. Сейчас игрок находится в статусе свободного агента, тренируется и поддерживает форму самостоятельно.

Черышев выступал за «Валенсию» с июля 2019 года, после чего покинул испанский клуб по окончании сезона-2021/22. В минувшем сезоне россиянин принял участие в 20 матчах, в которых забил гол и сделал 2 результативные передачи.

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