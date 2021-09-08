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Флорентино Перес: «Камавинга мечтал играть за «Реал» с детства»

16:50
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Президент «Реала» Флорентино Перес высказался по поводу трансфера полузащитника Эдуардро Камавинга в мадридский клуб. Переход игрока в испанскую команду стоил 31 миллион евро.

«Камавинга с детства мечтал играть за «Реал». Он один из тех игроков, за которыми клубы стоят в очереди, так как он показывает очень зрелый футбол», — цитирует Переса AS.

18-летний француз перешел в «Реал» из «Ренна» в конце августа. Сегодня, 8 сентября, «Королевский клуб» сообщил, что футболист успешно прошел медицинское обследование в одной из клиник Мадрида.

Дополнительная информация:

https://as.com/

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Виктория Кравченко все материалы автора

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