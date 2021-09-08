«Атлетико» провел презентацию Гризманна

«Атлетико» провел презентацию нападающего Антуана Гризманна, который вернулся в клуб из Мадрида. 30-летний француз будет играть за команду под 8-м номером.

«Атлетико» оформил переход нападающего Антуана Гризманна из «Барселоны» за минуту до закрытия летнего трансферного окна. Мадридский клуб взял Гризманна в аренду на один сезон с обязательством выкупа. При этом аренда может быть продлена еще на один год.

Француз перешел из «Атлетико» в «Барселону» 12 июля 2019 года за 120 млн евро. В составе мадридского клуба Гризманн выигрывал Суперкубок Испании (2014), Лигу Европы (2017/2018), Суперкубок УЕФА (2018), а также был финалистом Лиги чемпионов (2015/2016).