«Барселона» намерена дать Коутиньо еще один шанс
17:03
Хавбек «Барселоны» Филиппе Коутиньо выйдет на поле в ближайших матчах команды, утверждает AS.
Тренерский штаб каталонского клуба готов предоставить игровое время 29-летнему бразильцу, чтобы тот смог себя проявить.
Ранее сообщалось, что «Барселона» летом хотела расстаться с игроком, но не смогла найти покупателя.
Коутиньо перешел из «Ливерпуля» в «Барселону» в 2018 году за 135 миллионов евро. В прошлом сезоне он провел за каталонцев 14 матчей, забил три гола и сделал две результативные передачи. Контракт игрока рассчитан до лета 2023 года.
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