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«Барселона» намерена дать Коутиньо еще один шанс

17:03
Филиппе Коутиньо. Фото Instagram
Филиппе Коутиньо. Фото Instagram
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Хавбек «Барселоны» Филиппе Коутиньо выйдет на поле в ближайших матчах команды, утверждает AS.

Тренерский штаб каталонского клуба готов предоставить игровое время 29-летнему бразильцу, чтобы тот смог себя проявить.

Ранее сообщалось, что «Барселона» летом хотела расстаться с игроком, но не смогла найти покупателя.

Коутиньо перешел из «Ливерпуля» в «Барселону» в 2018 году за 135 миллионов евро. В прошлом сезоне он провел за каталонцев 14 матчей, забил три гола и сделал две результативные передачи. Контракт игрока рассчитан до лета 2023 года.

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Иван Шитик все материалы автора

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