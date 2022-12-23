Фати рассказал о первой тренировке с основной командой «Барселоны»

Полузащитник «Барселоны» Ансу Фати рассказал о первой тренировке в основном составе каталонцев.

«Когда меня позвали тренироваться с первой командой, я сразу же позвонил своему отцу. Думаю, это был единственный раз в моей жизни, когда он не отвечал на мои звонки, а он всегда отвечает мне! Поэтому я подошел к своей матери, которая сразу все поняла, когда услышала, как я плачу, и начала кричать. Я поднялся по лестнице, ведущей от «Барселоны Б», чтобы добраться до здания первой команды, в большом волнении. Затем, когда я вошел в раздевалку и увидел Суареса, Месси и всех остальных, я не поверил своим глазам. Я сидел молча. Сначала подумал, что это было только на этот раз, потому что часто случалось, что товарищи по команде только единожды тренировались с основой, после чего их больше не вызывали. Но на следующий день меня попросили вернуться. После трех тренировок я собирался ехать домой, и Карлос Навал, делегат, сказал мне: «Подожди минутку, скоро будет объявлена заявка на матч с «Бетисом». Вообще не рассчитывал участвовать в этой игре, но затем увидел свое имя в списке рядом с раздевалкой», — приводит слова Фати Mundo Deportivo.

20-летний испанец выступает за основную команду «Барселоны» с сентября 2020 года. Всего за каталонский клуб он провел 78 матчей, забил 22 мяча и отдал девять результативных передач.