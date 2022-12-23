Футбол
Испания
Новости
Видео Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 10:25

Фати рассказал о первой тренировке с основной командой «Барселоны»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Полузащитник «Барселоны» Ансу Фати рассказал о первой тренировке в основном составе каталонцев.

«Когда меня позвали тренироваться с первой командой, я сразу же позвонил своему отцу. Думаю, это был единственный раз в моей жизни, когда он не отвечал на мои звонки, а он всегда отвечает мне! Поэтому я подошел к своей матери, которая сразу все поняла, когда услышала, как я плачу, и начала кричать. Я поднялся по лестнице, ведущей от «Барселоны Б», чтобы добраться до здания первой команды, в большом волнении. Затем, когда я вошел в раздевалку и увидел Суареса, Месси и всех остальных, я не поверил своим глазам. Я сидел молча. Сначала подумал, что это было только на этот раз, потому что часто случалось, что товарищи по команде только единожды тренировались с основой, после чего их больше не вызывали. Но на следующий день меня попросили вернуться. После трех тренировок я собирался ехать домой, и Карлос Навал, делегат, сказал мне: «Подожди минутку, скоро будет объявлена заявка на матч с «Бетисом». Вообще не рассчитывал участвовать в этой игре, но затем увидел свое имя в списке рядом с раздевалкой», — приводит слова Фати Mundo Deportivo.

20-летний испанец выступает за основную команду «Барселоны» с сентября 2020 года. Всего за каталонский клуб он провел 78 матчей, забил 22 мяча и отдал девять результативных передач.

Источник: https://www.mundodeportivo.com/futbol/fc-barcelona/20221222/1001909854/ansu-fati-nunca-olvidare-gesto-messi-tuvo.html
Ансу Фати
Футбол
ФК Барселона
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Скандалы Франции после ЧМ: расистские оскорбления, «крот» и конфликт Дешама с Бензема
В марте российский футбол похоронят. Подготовка к траурным мероприятиям пройдет в пятницу
Постпред указал на провал Запада в попытке изолировать РФ в ЮНЕСКО
В ЛНР обнаружили схроны для готовивших теракты украинских диверсантов
Попыткам США подорвать технологическое развитие РФ предрекли провал
Зачем Россия усиливает экологическую безопасность Севморпути: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Реал» не получил ни одного предложения по Азару
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Барселона 14 12 1 1 33-5 37
2
 Реал 14 11 2 1 33-14 35
3
 Р. Сосьедад 14 8 2 4 19-17 26
4
 Атлетико 14 7 3 4 21-14 24
5
 Атлетик 14 7 3 4 24-14 24
6
 Бетис 14 7 3 4 17-12 24
7
 Осасуна 14 7 2 5 16-14 23
8
 Р. Вальекано 14 6 4 4 20-16 22
9
 Вильярреал 14 6 3 5 15-10 21
10
 Мальорка 14 5 4 5 13-13 19
11
 Валенсия 14 5 4 5 22-15 19
12
 Вальядолид 14 5 2 7 13-21 17
13
 Альмерия 14 5 1 8 16-22 16
14
 Жирона 14 4 4 6 20-22 16
15
 Хетафе 14 3 5 6 12-20 14
16
 Эспаньол 14 2 6 6 16-22 12
17
 Сельта 14 3 3 8 14-26 12
18
 Севилья 14 2 5 7 13-22 11
19
 Кадис 14 2 5 7 9-26 11
20
 Эльче 14 0 4 10 10-31 4
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
29.12 19:00
Жирона – Р. Вальекано
 - : -
29.12 21:15
Бетис – Атлетик
 - : -
29.12 23:30
Атлетико – Эльче
 - : -
30.12 19:00
Хетафе – Мальорка
 - : -
30.12 21:15
Кадис – Альмерия
 - : -
30.12 21:15
Сельта – Севилья
 - : -
30.12 23:30
Вальядолид – Реал
 - : -
31.12 16:00
Барселона – Эспаньол
 - : -
31.12 18:15
Р. Сосьедад – Осасуна
 - : -
31.12 18:15
Вильярреал – Валенсия
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 13
Ведат Муричи

Ведат Муричи

Мальорка

 8
Борха Иглесиас

Борха Иглесиас

Бетис

 8
П
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 6
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 6
Усман Дембеле

Усман Дембеле

Барселона

 5
И К Ж
Херман Пеццела

Херман Пеццела

Бетис

 12 2 2
Исаак Карселeн

Исаак Карселeн

Кадис

 7 2 0
Давид Гарсия

Давид Гарсия

Осасуна

 12 1 6
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости