«Барселона» победила «Эспаньол» и досрочно выиграла чемпионат Испании

«Барселона» на выезде обыграла «Эспаньол» в матче 34-го тура (4:2) и досрочно стала чемпионом Испании сезона-2022/23.

За «Барселону» голы забили Алехандро Бальде, Жюль Кунде и Роберт Левандовски, сделавший дубль. У «Эспаньола» отличились Хавьер Пуадо и Хоселу.

«Барселона» за четыре тура до окончания чемпионата занимает первое место, набрав 85 очков. Ближайшим преследователем является «Реал», который отстает на 14 очков.

«Барселона» завоевала чемпионский титул 27-й раз в истории.