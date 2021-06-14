Фабрегас высказался о будущем Месси в «Барселоне»

Бывший полузащитник «Барселоны» Сеск Фабрегас высказался по поводу будущего форварда Лионеля Месси в каталонском клубе.

«Не знаю, как Месси поступит, но надеюсь, что он останется в «Барселоне». Это личное решение. Посмотрим, что выйдет. Хочу, чтобы он играл в «Барселоне» еще много лет и добивался успехов, потому что заслуживает этого.



Рад, что Лапорта стал президентом. Он спокоен, опытен и знает, что делает», — цитирует Фабрегаса Goal.

Контракт 33-летнего аргентинского футболиста с сине-гранатовыми истекает в конце июня 2021 года.