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Фабрегас высказался о будущем Месси в «Барселоне»

16:07
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Бывший полузащитник «Барселоны» Сеск Фабрегас высказался по поводу будущего форварда Лионеля Месси в каталонском клубе.

«Не знаю, как Месси поступит, но надеюсь, что он останется в «Барселоне». Это личное решение. Посмотрим, что выйдет. Хочу, чтобы он играл в «Барселоне» еще много лет и добивался успехов, потому что заслуживает этого.

Рад, что Лапорта стал президентом. Он спокоен, опытен и знает, что делает», — цитирует Фабрегаса Goal.

Контракт 33-летнего аргентинского футболиста с сине-гранатовыми истекает в конце июня 2021 года.

Летом 2020-го Месси заявил руководству «Барселоны» о намерении покинуть команду, но в итоге был вынужден остаться в клубе.

Дополнительная информация:

https://www.goal.com/en

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Виктория Кравченко все материалы автора
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