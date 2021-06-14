Фабрегас высказался о будущем Месси в «Барселоне»
16:07
Бывший полузащитник «Барселоны» Сеск Фабрегас высказался по поводу будущего форварда Лионеля Месси в каталонском клубе.
«Не знаю, как Месси поступит, но надеюсь, что он останется в «Барселоне». Это личное решение. Посмотрим, что выйдет. Хочу, чтобы он играл в «Барселоне» еще много лет и добивался успехов, потому что заслуживает этого.
Рад, что Лапорта стал президентом. Он спокоен, опытен и знает, что делает», — цитирует Фабрегаса Goal.
Контракт 33-летнего аргентинского футболиста с сине-гранатовыми истекает в конце июня 2021 года.
Летом 2020-го Месси заявил руководству «Барселоны» о намерении покинуть команду, но в итоге был вынужден остаться в клубе.
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