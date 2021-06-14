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«Барселона» готова продать Умтити за 5-10 миллионов евро

13:00
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«Барселона» планирует выручить за защитника Самуэля Умтити от 5 до 10 миллионов евро, сообщает Marca.

По данным источника, каталонцы готовы расстаться с игроком уже этим летом. Сам футболист не хочет уходит из испанского клуба.

27-летний француз перешел в «Барселону» из «Лиона» в 2016 году за 25 миллионов евро. В составе каталонского клуба он дважды стал чемпионом Испании, завоевал три Кубка и два Суперкубка страны. В прошлом сезоне футболист провел 13 матчей в ла лиге, не отметившись результативными действиями.

Дополнительная информация:

https://www.marca.com/

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Виктория Кравченко все материалы автора
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