«Барселона» готова продать Умтити за 5-10 миллионов евро

«Барселона» планирует выручить за защитника Самуэля Умтити от 5 до 10 миллионов евро, сообщает Marca.

По данным источника, каталонцы готовы расстаться с игроком уже этим летом. Сам футболист не хочет уходит из испанского клуба.

27-летний француз перешел в «Барселону» из «Лиона» в 2016 году за 25 миллионов евро. В составе каталонского клуба он дважды стал чемпионом Испании, завоевал три Кубка и два Суперкубка страны. В прошлом сезоне футболист провел 13 матчей в ла лиге, не отметившись результативными действиями.