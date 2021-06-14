Футбол
Испания
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Испания

Рамос добился прогресса в переговорах по новому контракту с «Реалом»

21:55
Серхио Рамос. Фото Reuters
Серхио Рамос. Фото Reuters
Теги:

Защитник «Реала» Серхио Рамос провел встречу с президентом клуба Флорентино Пересом. Стороны достигли прогресса в переговорах по новому контракту, сообщает AS.

Футболист рассчитывает получить в итоге двухлетний контракт или однолетнее соглашение, но с возможность продления на год.

Текущий договор 35-летнего Рамоса с «Реалом» заканчивается 30 июня.

Рамос выступает за «Реал» с лета 2005 года. В сезоне-2020/21 он провел 21 матч за «сливочных», на его счету 4 гола и 1 результативная передача.

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Испания — Швеция, Евро-2020: где смотреть трансляцию матча
Испания — Швеция: стартовые составы команд
Россия — Финляндия: дата матча, время начала и где смотреть прямую трансляцию
Губерниев высказался об эфире с Бузовой: «Исторический»

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора
vs
0
Офсайд