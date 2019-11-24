«Эспаньол» сыграл вничью с «Хетафе». У Лэй забил первый мяч в сезоне

В матче 14-го тура чемпионата Испании «Эспаньол» принимал «Хетафе». Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.

Гости открыли счет уже на 3-й минуте усилиями Хайме Маты. В самом начале второго тайма счет сравнял нападающий «Эспаньола» У Лэй. Для китайского форварда этот гол стал первым в нынешнем сезоне примеры.

Чемпионат Испании. Лига 1

14-й тур

«Эспаньол» — «Хетафе» — 1:1 (1:1)

Голы: Хайме Мата, 3 (0:1). У Лэй, 45 (1:1).

«Эспаньол»: Диего Лопес, Эспиноса, Давид Лопес, Калеро, Педроса, Гомес, Виктор Санчес (Варгас, 70. Гранеро, 74), Дардер, Рока, У Лэй, Кампусано.

«Хетафе»: Сория, Кабрера, Суарес, Джене, Оливера, Кукурелья (Кенеди, 78), Максимович, Арамбарри, Анхель (Хорхе Молина, 62), Хасон (Портильо, 82), Хайме Мата.

Предупреждения: Хайме Мата, 29. Арамбарри, 54. Кукурелья, 56. У Лэй, 56. Рока, 71. Гранеро, 80. Хорхе Молина, 90+1.

Судья: Гонсалес Фуэртес (Испания).

24 ноября. Корнелья-де-Льобрегат. Стадион «РКДЭ Стэдиум».

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