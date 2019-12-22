«Эспаньол» снова может сменить главного тренера

Руководство «Эспаньола» в ближайшее время планирует уволить главного тренера команды Пабло Мачина, сообщает Sports.es.

Испанский специалист возглавил каталонцев два месяца назад, заменив на этом посту Давида Гальего, но результаты «папугаев» при новом наставнике не улучшились.

Мачин добыл с «Эспаньолом» в примере лишь одну победу, а последний матч чемпионата команда проиграла прямому конкуренту в борьбе за выживание — «Леганесу» (0:2). Каталонцы продолжают занимать последнее место, имея в своем активе лишь 10 очков.