Эсекиэль Лавесси попрощался с футболом в 34 года

Нападающий Эсекиэль Лавесси подтвердил свое решение о завершении карьеры. 34-летний аргентинец заявил о намерениях еще в ноябре, но официально их не подтверждал.

«Это были невероятные годы. Годы, полные обучения, уникальных моментов и множества воспоминаний, которые останутся в моем сердце.

Я всегда буду благодарен тем, кто оставался на моей стороне на протяжении этого пути. Я прощаюсь с самой невероятной фазой жизни. Я был невероятно счастлив!", — написал Лавесси в Twitter.

На протяжении своей карьеры Лавесси выступал в аргентинских «Эстудиантес» и «Сан-Лоренсо», итальянских «Дженоа» и «Наполи», французском «ПСЖ», а последним клубом в его карьере стал китайский «Хэбэй Чайна Форчун».