Эрик Гарсия останется в «Барселоне» на следующий сезон

Защитник «Барселоны» Эрик Гарсии продлит контракт с каталонским клубом, сообщает инсайдер Хави Мигель.

По информации источника, соответствующее решение было принято на совещании между руководство и главным тренером команды Хави.

Также сообщается, что испанский специалист планирует использовать Гарсию в качестве опорного полузащитника оборонительного плана. В этой роли футболист успел хорошо себя проявить на тренировках.

Гарсия вернулся в «Барселону» из «Манчестер Сити» летом 2021 года.

В текущем сезоне он провел за каталонскую команду 24 матча, забил один гол и отдал две результативные передачи.