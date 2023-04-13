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Сегодня, 17:09

«Барселона» хочет продать Фати летом. Клуб недоволен заявлениями его отца

Ана Горшкова
Корреспондент
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Вингер «Барселоны» Ансу Фати близок к уходу из клуба, сообщает AS.

По данным источника, руководство каталонцев недовольно публичными высказываниями отца Фати Боры, который ранее заявлял, что зол на «Барселону» и считает, что 20-летнему игроку лучше покинуть клуб, поскольку футболист заслуживает больше игрового времени.

Сообщается, что агента Фати Жорже Мендеша попросили искать предложения по игроку с компенсацией не менее 40 миллионов евро.

Также летом «Барсу» может покинуть Ферран Торрес. Однако сумма трансфера менее 40 миллионов евро принесет клубу убытки, поэтому рассматривается в том числе возможность аренды с правом выкупа.

В этом сезоне Фати провел 41 матч во всех турнирах, забил 7 голов и сделал 3 результативные передачи. Контракт рассчитан до лета 2027 года.

Ансу Фати
ФК Барселона
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Эрик Гарсия останется в «Барселоне» на следующий сезон
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 28 23 3 2 53-9 72
2
 Реал 28 18 5 5 59-24 59
3
 Атлетико 28 17 6 5 45-20 57
4
 Р. Сосьедад 28 15 6 7 37-26 51
5
 Вильярреал 28 14 5 9 37-26 47
6
 Бетис 28 13 6 9 34-29 45
7
 Атлетик 28 11 7 10 38-29 40
8
 Осасуна 28 10 8 10 24-28 38
9
 Р. Вальекано 28 9 10 9 33-33 37
10
 Сельта 28 9 9 10 36-39 36
11
 Жирона 28 9 8 11 42-42 35
12
 Мальорка 28 9 7 12 25-30 34
13
 Севилья 28 8 8 12 33-44 32
14
 Кадис 28 7 10 11 23-40 31
15
 Альмерия 28 8 6 14 34-48 30
16
 Хетафе 28 7 9 12 27-36 30
17
 Вальядолид 28 8 5 15 23-47 29
18
 Валенсия 28 7 6 15 30-34 27
19
 Эспаньол 28 6 9 13 34-46 27
20
 Эльче 28 2 7 19 20-57 13
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Р. Вальекано – Осасуна
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Атлетик – Р. Сосьедад
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15.04 19:30
Бетис – Эспаньол
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Кадис – Реал
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16.04 15:00
Жирона – Эльче
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Барселона

 8
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Антуан Гризманн

Атлетико

 8
И К Ж
Исаак Карселeн

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Кадис

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Бетис

 16 3 1
Маркос Акунья

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 23 2 7
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