Энергичная тренировка Эдена Азара. Из-за травмы он рискует пропустить матч Суперкубка Испании с «Валенсией»

«Реал» в своем официальном Twitter опубликовал видео с тренировки нападающего Эдена Азара.

Как сообщалось ранее, e 28-летнего бельгийца была диагностирована микротрещина после матча Лиги чемпионов 26 ноября против ПСЖ (2:2).

Ожидалось, что форвард вернется к тренировкам и сможет принять участие в Суперкубке, но восстановление затянется до февраля. В этом сезоне Азар принял участие в 8 матчах, забил один мяч и сделал три результативные передачи.

Из-за этого футболист может пропустить полуфинал Суперкубка Испании против с «Валенсии» 8 января.