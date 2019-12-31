Энергичная тренировка Эдена Азара. Из-за травмы он рискует пропустить матч Суперкубка Испании с «Валенсией»
10:05
«Реал» в своем официальном Twitter опубликовал видео с тренировки нападающего Эдена Азара.
Как сообщалось ранее, e 28-летнего бельгийца была диагностирована микротрещина после матча Лиги чемпионов 26 ноября против ПСЖ (2:2).
Ожидалось, что форвард вернется к тренировкам и сможет принять участие в Суперкубке, но восстановление затянется до февраля. В этом сезоне Азар принял участие в 8 матчах, забил один мяч и сделал три результативные передачи.
Из-за этого футболист может пропустить полуфинал Суперкубка Испании против с «Валенсии» 8 января.
??? ?@hazardeden10 sigue con su proceso de recuperaci?n! #RMCity | #HalaMadrid pic.twitter.com/i839dszW98— Real Madrid C.F.? (@realmadrid) December 30, 2019
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