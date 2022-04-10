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Сегодня, 21:23

«Реал Сосьедад» в гостях победил «Эльче»

Иван Шитик
Корреспондент
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«Реал Сосьедад» в гостях победил «Эльче» в матче 31-го тура чемпионата Испании. Гости взяли верх со счетом 2:1.

«Реал Сосьедад» набрал 54 очка и продолжает идти на шестом месте в турнирной таблице.

«Эльче» потерпел третье поражение подряд и остался на 15-й строчке (32 очка).

Испания. Лига 1. 31-й тур
10 апр, 19:30. Estadio Manuel Martinez Valero (Эльче)
Эльче
1:2
Реал Сосьедад
Голы
Каррильо, 3 (1:0), Серлот, 31 (1:1), Ле Норман, 39 (1:2)
Нереализованный пенальти
Исак 19
Эльче
Бадиа Роко Диего Гонсалес (Верду, 46) Паласиос (Хосан, 68) Мохика Херард Гумбау (Гути, 46) Маскарель (Перес, 82) Каррильо (Понсе, 42) Пере Милья Тете Моренте Фидель
Реал Сосьедад
Ремиро Сальдуа (Горосабель, 84) Рико (Элустондо, 80) Ле Норман Субименди Субельдия Мерино Рафинья (Порту, 68) Сильва (Айен Муньос, 79) Исак Серлот (Янузай, 68)
Предупреждения
Паласиос 21’, Херард Гумбау 24’, Каррильо 34’  -  Исак 19’, Субименди 37’, Сальдуа 82’
Судьи
Фернандес (Испания)

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2021-2022/
ФК Реал Сосьедад
ФК Эльче
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Реал 31 22 6 3 63-26 72
2
 Севилья 31 16 12 3 44-22 60
3
 Барселона 29 16 9 4 57-29 57
4
 Атлетико 31 17 6 8 57-38 57
5
 Бетис 31 17 5 9 56-37 56
6
 Р. Сосьедад 31 15 9 7 32-30 54
7
 Вильярреал 31 12 10 9 49-30 46
8
 Атлетик 31 11 12 8 36-30 45
9
 Валенсия 30 10 11 9 42-43 41
10
 Осасуна 31 11 8 12 31-40 41
11
 Эспаньол 31 10 9 12 36-42 39
12
 Сельта 31 9 9 13 34-35 36
13
 Р. Вальекано 29 9 6 14 31-36 33
14
 Эльче 31 8 8 15 32-44 32
15
 Хетафе 31 7 11 13 28-35 32
16
 Гранада 31 6 11 14 35-52 29
17
 Мальорка 31 7 8 16 27-50 29
18
 Кадис 31 5 13 13 26-43 28
19
 Алавес 31 5 7 19 24-53 22
20
 Леванте 30 4 10 16 33-58 22
Результаты / календарь
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
8.04 22:00
Севилья – Гранада
 4 : 2
9.04 15:00
Кадис – Бетис
 1 : 2
9.04 17:15
Мальорка – Атлетико
 1 : 0
9.04 19:30
Вильярреал – Атлетик
 1 : 1
9.04 22:00
Реал – Хетафе
 2 : 0
10.04 15:00
Осасуна – Алавес
 1 : 0
10.04 17:15
Эспаньол – Сельта
 1 : 0
10.04 19:30
Эльче – Р. Сосьедад
 1 : 2
10.04 22:00
Леванте – Барселона
 - : -
11.04 22:00
Р. Вальекано – Валенсия
 - : -
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Карим Бензема

Реал

 24
Хуан Мигель Хуанми

Хуан Мигель Хуанми

Бетис

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Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 14
П
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Усман Дембеле

Барселона

 10
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 10
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Гоньи Икер Муниаин

Атлетик

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Хетафе

 26 2 4
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Жюль Кунде

Севилья

 25 2 2
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Атлетик

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