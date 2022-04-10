«Реал Сосьедад» в гостях победил «Эльче»

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«Реал Сосьедад» в гостях победил «Эльче» в матче 31-го тура чемпионата Испании. Гости взяли верх со счетом 2:1.

«Реал Сосьедад» набрал 54 очка и продолжает идти на шестом месте в турнирной таблице.

«Эльче» потерпел третье поражение подряд и остался на 15-й строчке (32 очка).