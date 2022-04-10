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Абрамович может купить «Валенсию» за 250 миллионов евро

Российский бизнесмен Роман Абрамович может купить «Валенсию»
Роман Шишов
Корреспондент
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Роман Абрамович.
Фото Global Look Press

Российский бизнесмен Роман Абрамович может приобрести испанскую «Валенсию», информирует Mirror.

Как отмечается, нынешний владелец клуба, сингапурский бизнес-магнат Питер Лим посетил Лондон с предложением о продаже клуба за 250 миллионов евро.

Абрамович является одним из кандидатов на покупку, другим — местный бизнес-магнат и бывший вице-президент клуба Мигель Зорио.

Ранее появилась информация, что Абрамович стал владельцем турецкого клуба. Однако позже было опубликовано опровержение.

Напомним, что 10 марта Великобритания ввела санкции против Абрамовича. АПЛ отстранила россиянина от управления «Челси». Бизнесмен решил продать клуб за 4 миллиарда фунтов и передал управление попечителям благотворительного фонда.

«Валенсия» занимает девятое место в таблице чемпионата Испании.

Источник: https://www.mirror.co.uk/sport/football/news/roman-abramovich-chelsea-sale-valencia-26680089
ФК Валенсия
ФК Челси
Роман Абрамович
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9.04 22:00
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10.04 15:00
Осасуна – Алавес
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