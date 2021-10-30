Дубль Жуниора помог «Реалу» обыграть «Эльче»
«Реал» обыграл «Эльче» (1:2) на выезде в матче 11-го тура чемпионата Испании.
В составе мадридцев дубль оформил Винисиус Жуниор, забив на 22-й и 73-й минутах.
«Реал» занимает первое место в турнирной таблице, набрав 24 очка в 11 матчах. «Эльче» с 10 очками расположился на 15-й строчке.
Чемпионат Испании. Лига 1
12-й тур
«Эльче» — «Реал» — 1:2 (0:1)
Голы: Винисиус Жуниор, 22 (0:1). Винисиус Жуниор, 73 (0:2). Пере Милья, 86 (1:2).
«Эльче»: Касилья, Бигас, Мохика, Роко, Паласиос, Пасторе (Херард Гумбау, 71), Маскарель (Марконе, 81), Гути, Лукас (Бенедетто, 71), Фидель (Пере Милья, 80), Бойе (Тете Моренте, 81).
«Реал»: Куртуа, Марселу (Карвахаль, 65), Алаба, Эдер Милитау, Модрич (Камавинга, 84), Кроос, Каземиру, Васкес (Менди, 65), Диас, Винисиус Жуниор (Азар, 84), Родригу (Асенсио, 18).
Предупреждение: Гути, 8.
Удаление: Гути, 63.
Судья: Де Бургос Бенгоэчеа (Испания).
30 октября. Эльче. Стадион «Мануэль Мартинес Валеро».
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