Футбол
Испания
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Испания

Дубль Жуниора помог «Реалу» обыграть «Эльче»

«Реал» обыграл «Эльче»
16:54
Теги:

«Реал» обыграл «Эльче» (1:2) на выезде в матче 11-го тура чемпионата Испании.

В составе мадридцев дубль оформил Винисиус Жуниор, забив на 22-й и 73-й минутах.

«Реал» занимает первое место в турнирной таблице, набрав 24 очка в 11 матчах. «Эльче» с 10 очками расположился на 15-й строчке.

Чемпионат Испании. Лига 1

12-й тур

«Эльче» — «Реал» — 1:2 (0:1)

Голы: Винисиус Жуниор, 22 (0:1). Винисиус Жуниор, 73 (0:2). Пере Милья, 86 (1:2).

«Эльче»: Касилья, Бигас, Мохика, Роко, Паласиос, Пасторе (Херард Гумбау, 71), Маскарель (Марконе, 81), Гути, Лукас (Бенедетто, 71), Фидель (Пере Милья, 80), Бойе (Тете Моренте, 81).

«Реал»: Куртуа, Марселу (Карвахаль, 65), Алаба, Эдер Милитау, Модрич (Камавинга, 84), Кроос, Каземиру, Васкес (Менди, 65), Диас, Винисиус Жуниор (Азар, 84), Родригу (Асенсио, 18).

Предупреждение: Гути, 8.

Удаление: Гути, 63.

Судья: Де Бургос Бенгоэчеа (Испания).

30 октября. Эльче. Стадион «Мануэль Мартинес Валеро».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 0
Ростов 0
1-й тайм

П1

24%

1.71

ТБ 2.5

19%

1.95

Ф2 (1.0)

15%

1.69
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Рома
Милан

1X

27%

1.42

X2

20%

1.64

ТМ 3.5

18%

1.43
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит 4
Динамо 1
Матч завершен

Обе забьют - да

28%

1.68

П1

25%

1.52

Ф1 (-1.5)

16%

2.34

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Виктория Кравченко все материалы автора

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Последствия курения: 10 фактов о вреде курения
Умер диктор Игорь Кириллов
0