В «Аль-Садде» высказались об информации о том, что Хави может возглавить «Барселону»
В «Аль-Садде» высказались о том, что главный тренер команды Хави может возглавить «Барселону».
«Официальных предложений от других клубов у нас пока нет. Любой клуб сначала должен вступить в переговоры», — заявил руководитель пресс-службы клуба Аль-Ансари.
27 октября каталонский клуб уволил Роналда Кумана с поста главного тренера. Позже появилась информация о том, что «Барселона» договорилась с главным тренером «Аль-Садда» Хави о подписании контракта.
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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