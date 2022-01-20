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Сегодня, 23:31

«Реал» в меньшинстве вырвал победу над «Эльче» в Кубке Испании

Евгений Петров
Корреспондент

«Реал» победил «Эльче» (2:1 д. в.) в матче 1/8 финала Кубка Испании.

Основное время завершилось вничью — 0:0. В дополнительное время «королевский клуб» врывал победу.

На 102-й минуте у гостей был удален Марселу за фол последней надежды. После этого Гонсало Верду открыл счет ударом со штрафного с помощью рикошета. В меньшинстве «Реал» сумел не только отыграться, но и выйти вперед. Отличились Иско и Эден Азар. В концовке у хозяев был удален Пере Милья.

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин провел второй матч в сезоне. Основной голкипер Тибо Куртуа не попал в заявку из-за недомогания.

Испания. Кубок. 1/8 финала
20 янв, 21:00. Estadio Manuel Martinez Valero (Эльче)
Эльче
1:2
Реал
Голы
Верду, 103 (1:0), Иско, 108 (1:1), Азар, 115 (1:2)
Эльче
Вернер Диего Гонсалес Паласиос Мохика Херард Гумбау Гути Дональд (Верду, 87 ) Каррильо (Фриаса, 95 ) Лукас (Пере Милья, 80 ) Фидель Хосан (Тете Моренте, 66 )
Реал
Лунин Алаба Начо Марселу Кроос (Себальос, 91) Вальверде (Модрич, 72) Камавинга (Каземиру, 72) Йович (Иско, 79) Васкес Винисиус Жуниор (Менди, 118) Родригу (Азар, 91)
Предупреждения
Пере Милья 87  -  Кроос 78, Каземиру 87, Алаба 94
Удаления
Марселу 102, Пере Милья 120 (вторая ж.к)
Судьи
Васкес

ФК Реал
ФК Эльче
0
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«Хетафе» победил «Гранаду» в матче чемпионата Испании
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Реал 21 15 4 2 45-18 49
2
 Севилья 21 13 6 2 32-14 45
3
 Бетис 21 11 4 6 37-24 37
4
 Атлетико 20 9 6 5 33-24 33
5
 Р. Сосьедад 20 9 6 5 22-21 33
6
 Барселона 20 8 8 4 31-23 32
7
 Р. Вальекано 20 9 4 7 27-21 31
8
 Вильярреал 21 7 8 6 33-23 29
9
 Валенсия 21 7 8 6 33-33 29
10
 Атлетик 21 6 10 5 20-17 28
11
 Эспаньол 21 7 6 8 25-26 27
12
 Сельта 21 7 5 9 24-23 26
13
 Осасуна 21 6 7 8 20-27 25
14
 Гранада 21 5 9 7 26-31 24
15
 Эльче 21 5 7 9 21-28 22
16
 Хетафе 21 5 6 10 17-23 21
17
 Мальорка 20 4 8 8 17-30 20
18
 Алавес 21 4 5 12 16-34 17
19
 Кадис 21 2 9 10 17-36 15
20
 Леванте 20 1 8 11 21-41 11
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22.12 23:30
Атлетик – Реал
 1 : 2
16.01 16:00
Эльче – Вильярреал
 1 : 0
18.01 22:00
Бетис – Алавес
 4 : 0
18.01 23:30
Кадис – Эспаньол
 2 : 2
19.01 21:00
Сельта – Осасуна
 2 : 0
19.01 23:30
Валенсия – Севилья
 1 : 1
20.01 21:00
Хетафе – Гранада
 4 : 2
16.02 21:00
Атлетико – Леванте
 - : -
31.05 00:00
Барселона – Р. Вальекано
 - : -
31.05 00:00
Мальорка – Р. Сосьедад
 - : -
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Хуан Мигель Хуанми

Бетис

 12
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Реал

 12
П
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Вильярреал

 6
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Оскар Трехо

Райо Вальекано

 6
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Карим Бензема

Реал

 6
И К Ж
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Атлетик

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Хетафе

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