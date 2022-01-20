«Реал» в меньшинстве вырвал победу над «Эльче» в Кубке Испании

«Реал» победил «Эльче» (2:1 д. в.) в матче 1/8 финала Кубка Испании.

Основное время завершилось вничью — 0:0. В дополнительное время «королевский клуб» врывал победу.

На 102-й минуте у гостей был удален Марселу за фол последней надежды. После этого Гонсало Верду открыл счет ударом со штрафного с помощью рикошета. В меньшинстве «Реал» сумел не только отыграться, но и выйти вперед. Отличились Иско и Эден Азар. В концовке у хозяев был удален Пере Милья.

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин провел второй матч в сезоне. Основной голкипер Тибо Куртуа не попал в заявку из-за недомогания.