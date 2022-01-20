«Хетафе» победил «Гранаду» в матче чемпионата Испании

«Хетафе» обыграл «Гранаду» в матче 21-го тура чемпионата Испании со счетом 4:2.

В составе «Хетафе» голы забили Сандро Рамирес, Энес Юнал, Неманья Максимович и Борха Майорал. У «Гранады» дубль оформил Луис Хавьер Суарес.

«Хетафе» набрал 21 очко и занимает 16-е место в турнирной таблице ла лиги. У «Гранады» 24 очка и 14-я позиция.