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Сегодня, 22:51

«Хетафе» победил «Гранаду» в матче чемпионата Испании

Екатерина Савостина
Корреспондент
«Хетафе» — «Гранада» — 4:2.
Фото Getty Images

«Хетафе» обыграл «Гранаду» в матче 21-го тура чемпионата Испании со счетом 4:2.

В составе «Хетафе» голы забили Сандро Рамирес, Энес Юнал, Неманья Максимович и Борха Майорал. У «Гранады» дубль оформил Луис Хавьер Суарес.

«Хетафе» набрал 21 очко и занимает 16-е место в турнирной таблице ла лиги. У «Гранады» 24 очка и 14-я позиция.

Испания. Лига 1. 21-й тур
20 янв, 21:00. Coliseum Alfonso Perez (Хетафе)
Хетафе
4:2
Гранада
Голы
Рамирес, 10 (1:0), Суарес, 13 (1:1), Энес Юнал, 47 (2:1), Максимович, 63 (3:1), Суарес, 78 (3:2), Майораль, 87 (4:2)
Хетафе
Сория Даконам Куэнка Оливера Суарес Митрович Аленья (Флорентину, 89 ) Арамбарри Максимович Энес Юнал Рамирес (Мата, 74 )
Гранада
Машимиану Санчес Нева (Эскудеро, 71) Кини Милья Руис (Монторо, 59) Торренте (Дуарте, 45) Суарес Пуэртас (Бакка, 84) Мачис (Кольядо, 71) Хорхе Молина
Предупреждения
Энес Юнал 29, Рамирес 72, Арамбарри 86  -  Торренте 32, Пуэртас 54, Милья 66, Дуарте 70
Судьи
Эскудерос

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ФК Гранада
ФК Хетафе
0
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Реал 21 15 4 2 45-18 49
2
 Севилья 21 13 6 2 32-14 45
3
 Бетис 21 11 4 6 37-24 37
4
 Атлетико 20 9 6 5 33-24 33
5
 Р. Сосьедад 20 9 6 5 22-21 33
6
 Барселона 20 8 8 4 31-23 32
7
 Р. Вальекано 20 9 4 7 27-21 31
8
 Вильярреал 21 7 8 6 33-23 29
9
 Валенсия 21 7 8 6 33-33 29
10
 Атлетик 21 6 10 5 20-17 28
11
 Эспаньол 21 7 6 8 25-26 27
12
 Сельта 21 7 5 9 24-23 26
13
 Осасуна 21 6 7 8 20-27 25
14
 Гранада 21 5 9 7 26-31 24
15
 Эльче 21 5 7 9 21-28 22
16
 Хетафе 21 5 6 10 17-23 21
17
 Мальорка 20 4 8 8 17-30 20
18
 Алавес 21 4 5 12 16-34 17
19
 Кадис 21 2 9 10 17-36 15
20
 Леванте 20 1 8 11 21-41 11
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22.12 23:30
Атлетик – Реал
 1 : 2
16.01 16:00
Эльче – Вильярреал
 1 : 0
18.01 22:00
Бетис – Алавес
 4 : 0
18.01 23:30
Кадис – Эспаньол
 2 : 2
19.01 21:00
Сельта – Осасуна
 2 : 0
19.01 23:30
Валенсия – Севилья
 1 : 1
20.01 21:00
Хетафе – Гранада
 4 : 2
16.02 21:00
Атлетико – Леванте
 - : -
31.05 00:00
Барселона – Р. Вальекано
 - : -
31.05 00:00
Мальорка – Р. Сосьедад
 - : -
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Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 17
Хуан Мигель Хуанми

Хуан Мигель Хуанми

Бетис

 12
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 12
П
Даниэль Парехо

Даниэль Парехо

Вильярреал

 6
Оскар Трехо

Оскар Трехо

Райо Вальекано

 6
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 6
И К Ж
Иньиго Мартинес

Иньиго Мартинес

Атлетик

 16 1 4
Джене Даконам

Джене Даконам

Хетафе

 19 1 6
Уго Гильямон

Уго Гильямон

Валенсия

 18 1 5
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