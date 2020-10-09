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«Эльче» подписал контракт с защитником Диего Гонсалесом

18:13
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«Эльче» подписал контракт с защитником Диего Гонсалесом. 25-летний испанец находился в статусе свободного агента, сообщает сайт клуба.

Последней командой Гонсалеса была «Малага». До этого он выступал за «Кадис» и Гранаду".

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