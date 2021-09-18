«Эльче» и «Леванте» сыграли вничью в матче ла лиги
«Эльче» принимал на своем поле «Леванте» в рамках 5-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счетом 1:1.
На гол форварда «Эльче» Лукаса Переса гости ответили точным ударом Хосе Луиса Моралеса.
Чемпионат Испании. Лига 1
5-й тур
«Эльче» — «Леванте» — 1:1 (1:0)
Голы: Лукас, 33 (1:0). Моралес, 55 (1:1).
«Эльче»: Касилья, Мохика, Роко (Барраган, 77), Паласиос, Диего Гонсалес, Верду, Маскарель (Марконе, 86), Гути, Лукас (Каррильо, 77), Бенедетто (Пасторе, 61), Тете Моренте (Пере Милья, 61).
«Леванте»: Карденас, Дуарте, Клерк, Везу, Постиго (Мустафи, 78), Сон, Малса (Пьер, 88), Пепелу (Радойя, 70), Пабло Мартинес, Моралес (Рохер, 77), Гомес (Кантеро, 70).
Предупреждения: Роко, 29. Пабло Мартинес, 53. Верду, 55. Везу, 82.
Судья: Ортис Арьяс (Испания).
18 сентября. Эльче. Стадион «Мануэль Мартинес Валеро».
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