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«Эльче» и «Леванте» сыграли вничью в матче ла лиги

21:24
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«Эльче» принимал на своем поле «Леванте» в рамках 5-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счетом 1:1.

На гол форварда «Эльче» Лукаса Переса гости ответили точным ударом Хосе Луиса Моралеса.

Чемпионат Испании. Лига 1

5-й тур

«Эльче» — «Леванте» — 1:1 (1:0)

Голы: Лукас, 33 (1:0). Моралес, 55 (1:1).

«Эльче»: Касилья, Мохика, Роко (Барраган, 77), Паласиос, Диего Гонсалес, Верду, Маскарель (Марконе, 86), Гути, Лукас (Каррильо, 77), Бенедетто (Пасторе, 61), Тете Моренте (Пере Милья, 61).

«Леванте»: Карденас, Дуарте, Клерк, Везу, Постиго (Мустафи, 78), Сон, Малса (Пьер, 88), Пепелу (Радойя, 70), Пабло Мартинес, Моралес (Рохер, 77), Гомес (Кантеро, 70).

Предупреждения: Роко, 29. Пабло Мартинес, 53. Верду, 55. Везу, 82.

Судья: Ортис Арьяс (Испания).

18 сентября. Эльче. Стадион «Мануэль Мартинес Валеро».

Эльче — Леванте

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Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
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  • Metaratings.ru
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⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм
Челси

П2

32%

1.74

ТБ 2.0

23%

1.58

Обе забьют - нет

15%

1.74
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Рубин
Зенит

П2

34%

1.69

Ф2 (-1)

20%

2.10

ТМ 3.0

16%

1.67
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Спартак

Обе забьют - да

28%

1.73

X2

22%

1.57

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18%

1.46

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Александр Кравченко все материалы автора

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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