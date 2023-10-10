Экс-директор «Барселоны» Алемани близок к назначению в «Атлетико»

Бывший спортивный директор «Барселоны» Матеу Алемани близок к тому, чтобы стать заместителем гендиректора «Атлетико» Мигеля Анхеля Хиля, сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, при этом Андреа Берта сохранит пост спортивного директора мадридского клуба. Алемани давно дружит с Хилем, и тот неоднократно пытался пригласить его в «Атлетико».

Летом сообщалось, что «Тоттенхэм» рассматривает Алемани на пост спортивного директора.

Последним местом работы 60-летнего менеджера была «Барселона», в которой он был с 26 марта 2021 года по 2 сентября 2023 года.