Экс-директор «Барселоны» Алемани близок к назначению в «Атлетико»
Бывший спортивный директор «Барселоны» Матеу Алемани близок к тому, чтобы стать заместителем гендиректора «Атлетико» Мигеля Анхеля Хиля, сообщает Mundo Deportivo.
По данным источника, при этом Андреа Берта сохранит пост спортивного директора мадридского клуба. Алемани давно дружит с Хилем, и тот неоднократно пытался пригласить его в «Атлетико».
Летом сообщалось, что «Тоттенхэм» рассматривает Алемани на пост спортивного директора.
Последним местом работы 60-летнего менеджера была «Барселона», в которой он был с 26 марта 2021 года по 2 сентября 2023 года.
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|1
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|
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|1
|1
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|22
|
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|9
|6
|3
|0
|21-10
|21
|
4
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|8
|6
|1
|1
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|9
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|4
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|12-15
|10
|
12
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|9
|3
|1
|5
|9-14
|10
|
13
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|9
|2
|3
|4
|8-12
|9
|
14
|Вильярреал
|9
|2
|2
|5
|11-15
|8
|
15
|Алавес
|9
|2
|2
|5
|7-13
|8
|
16
|Севилья
|8
|2
|2
|4
|13-12
|8
|
17
|Мальорка
|9
|1
|5
|3
|12-15
|8
|
18
|Сельта
|9
|1
|3
|5
|10-15
|6
|
19
|Гранада
|9
|1
|3
|5
|15-23
|6
|
20
|Альмерия
|9
|0
|3
|6
|11-24
|3
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|20.10
|22:00
|
Осасуна – Гранада
|- : -
|21.10
|15:00
|
Р. Сосьедад – Мальорка
|- : -
|21.10
|17:15
|
Хетафе – Бетис
|- : -
|21.10
|19:30
|
Севилья – Реал
|- : -
|21.10
|22:00
|
Сельта – Атлетико
|- : -
|22.10
|15:00
|
Лас-Пальмас – Р. Вальекано
|- : -
|22.10
|17:15
|
Жирона – Альмерия
|- : -
|22.10
|19:30
|
Вильярреал – Алавес
|- : -
|22.10
|22:00
|
Барселона – Атлетик
|- : -
|23.10
|22:00
|
Валенсия – Кадис
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|8
|
|
Альваро Мората
Атлетико
|5
|
|
Такэфуса Кубо
Реал Сосьедад
|5
|П
|
|
Диего Рико
Хетафе
|4
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|4
|
|
Ньигес Сауль
Атлетико
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Чими Авила
Осасуна
|7
|2
|1
|
|
Ойян Сансет
Атлетик
|6
|1
|0
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|8
|1
|3
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