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Экс-директор «Барселоны» Алемани близок к назначению в «Атлетико»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший спортивный директор «Барселоны» Матеу Алемани близок к тому, чтобы стать заместителем гендиректора «Атлетико» Мигеля Анхеля Хиля, сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, при этом Андреа Берта сохранит пост спортивного директора мадридского клуба. Алемани давно дружит с Хилем, и тот неоднократно пытался пригласить его в «Атлетико».

Летом сообщалось, что «Тоттенхэм» рассматривает Алемани на пост спортивного директора.

Последним местом работы 60-летнего менеджера была «Барселона», в которой он был с 26 марта 2021 года по 2 сентября 2023 года.

ФК Атлетико
ФК Барселона
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Реал 9 8 0 1 20-6 24
2
 Жирона 9 7 1 1 19-11 22
3
 Барселона 9 6 3 0 21-10 21
4
 Атлетико 8 6 1 1 20-8 19
5
 Атлетик 9 5 2 2 16-9 17
6
 Р. Сосьедад 9 4 3 2 17-12 15
7
 Бетис 9 3 4 2 11-13 13
8
 Р. Вальекано 9 3 4 2 11-13 13
9
 Валенсия 9 3 2 4 10-11 11
10
 Лас-Пальмас 9 3 2 4 6-8 11
11
 Хетафе 9 2 4 3 12-15 10
12
 Осасуна 9 3 1 5 9-14 10
13
 Кадис 9 2 3 4 8-12 9
14
 Вильярреал 9 2 2 5 11-15 8
15
 Алавес 9 2 2 5 7-13 8
16
 Севилья 8 2 2 4 13-12 8
17
 Мальорка 9 1 5 3 12-15 8
18
 Сельта 9 1 3 5 10-15 6
19
 Гранада 9 1 3 5 15-23 6
20
 Альмерия 9 0 3 6 11-24 3
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Хетафе – Бетис
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