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Сегодня, 08:23

Беллингем рассказал, в чем хотел бы быть похожим на Дембеле и Уокера

Алина Савинова
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Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем рассказал, какими качествами хотел бы обладать.

«Я хотел бы хорошо владеть обеими ногами. Мне очень нравится наблюдать за такими игроками, как Усман Дембеле и другими, которые могут подавать угловые с обеих флангов. Также меня восхищает скорость Кайла Уокера. Я думаю, игра была бы намного проще и веселее, если бы мы были такими быстрыми и могли обходить таких футболистов», — сказал Беллингем.

Беллингем перешел в «Реал» из «Боруссии» Дортмунд летом этого года. В текущем сезоне 20-летний полузащитник провел 8 матчей за клуб из Мадрида в ла лиге, отметился 8 голами и 2 результативными передачами.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/35/1005379675_bellingem_rasskazal_v_chem_hotel_byi_stat_luchshe_privedya_v_primer_usmana_dembele
Джуд Беллингем
Кайл Уокер
Усман Дембеле
Футбол
ФК Реал
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Реал 9 8 0 1 20-6 24
2
 Жирона 9 7 1 1 19-11 22
3
 Барселона 9 6 3 0 21-10 21
4
 Атлетико 8 6 1 1 20-8 19
5
 Атлетик 9 5 2 2 16-9 17
6
 Р. Сосьедад 9 4 3 2 17-12 15
7
 Бетис 9 3 4 2 11-13 13
8
 Р. Вальекано 9 3 4 2 11-13 13
9
 Валенсия 9 3 2 4 10-11 11
10
 Лас-Пальмас 9 3 2 4 6-8 11
11
 Хетафе 9 2 4 3 12-15 10
12
 Осасуна 9 3 1 5 9-14 10
13
 Кадис 9 2 3 4 8-12 9
14
 Вильярреал 9 2 2 5 11-15 8
15
 Алавес 9 2 2 5 7-13 8
16
 Севилья 8 2 2 4 13-12 8
17
 Мальорка 9 1 5 3 12-15 8
18
 Сельта 9 1 3 5 10-15 6
19
 Гранада 9 1 3 5 15-23 6
20
 Альмерия 9 0 3 6 11-24 3
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Хетафе – Бетис
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21.10 19:30
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Лас-Пальмас – Р. Вальекано
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