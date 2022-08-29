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Эдинсон Кавани стал игроком «Валенсии»

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий Эдинсон Кавани продолжит карьеру в «Валенсии». 35-летний уругваец заключил контракт с клубом, сообщает пресс-служба испанской команды.

Ранее появлялась информация, что стороны заключат соглашение по схеме «1+1».

Последней командой Кавани был английский «Манчестер Юнайтед», контракт с которым у игрока истек 30 июня 2022 года. Форвард находился в статусе свободного агента.

В прошлом сезоне Кавани забил 2 гола и отдал 1 ассист в 20 поединках за «красных дьяволов» во всех соревнованиях.

Эдинсон Кавани
ФК Валенсия
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Жирона – Сельта
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27.08 23:00
Альмерия – Севилья
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 0 : 0
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 4 : 0
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29.08 21:00
Кадис – Атлетик
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Валенсия – Атлетико
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Бетис

 4
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Сельта

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