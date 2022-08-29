Эдинсон Кавани стал игроком «Валенсии»
Нападающий Эдинсон Кавани продолжит карьеру в «Валенсии». 35-летний уругваец заключил контракт с клубом, сообщает пресс-служба испанской команды.
Ранее появлялась информация, что стороны заключат соглашение по схеме «1+1».
Последней командой Кавани был английский «Манчестер Юнайтед», контракт с которым у игрока истек 30 июня 2022 года. Форвард находился в статусе свободного агента.
В прошлом сезоне Кавани забил 2 гола и отдал 1 ассист в 20 поединках за «красных дьяволов» во всех соревнованиях.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|3
|3
|0
|0
|9-3
|9
|
2
|Бетис
|3
|3
|0
|0
|6-1
|9
|
3
|Барселона
|3
|2
|1
|0
|8-1
|7
|
4
|Вильярреал
|3
|2
|1
|0
|5-0
|7
|
5
|Осасуна
|3
|2
|0
|1
|4-2
|6
|
6
|Р. Сосьедад
|3
|2
|0
|1
|3-4
|6
|
7
|Мальорка
|3
|1
|1
|1
|3-2
|4
|
8
|Атлетик
|2
|1
|1
|0
|1-0
|4
|
9
|Альмерия
|3
|1
|1
|1
|4-4
|4
|
10
|Сельта
|3
|1
|1
|1
|4-6
|4
|
11
|Р. Вальекано
|3
|1
|1
|1
|2-2
|4
|
12
|Валенсия
|2
|1
|0
|1
|1-1
|3
|
13
|Атлетико
|2
|1
|0
|1
|3-2
|3
|
14
|Жирона
|3
|1
|0
|2
|3-3
|3
|
15
|Севилья
|3
|0
|1
|2
|3-5
|1
|
16
|Вальядолид
|3
|0
|1
|2
|1-8
|1
|
17
|Эспаньол
|3
|0
|1
|2
|3-7
|1
|
18
|Эльче
|3
|0
|1
|2
|1-5
|1
|
19
|Хетафе
|3
|0
|1
|2
|1-6
|1
|
20
|Кадис
|2
|0
|0
|2
|0-3
|0
Результаты / календарь
1 тур
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16 тур
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18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|26.08
|21:00
|
Жирона – Сельта
|0 : 1
|26.08
|23:00
|
Бетис – Осасуна
|1 : 0
|27.08
|18:30
|
Эльче – Р. Сосьедад
|0 : 1
|27.08
|20:30
|
Р. Вальекано – Мальорка
|0 : 2
|27.08
|23:00
|
Альмерия – Севилья
|2 : 1
|28.08
|18:30
|
Хетафе – Вильярреал
|0 : 0
|28.08
|20:30
|
Барселона – Вальядолид
|4 : 0
|28.08
|23:00
|
Эспаньол – Реал
|1 : 3
|29.08
|21:00
|
Кадис – Атлетик
|- : -
|29.08
|23:00
|
Валенсия – Атлетико
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|4
|
|
Борха Иглесиас
Бетис
|4
|
|
Яго Аспас
Сельта
|3
|П
|
|
Жоау Феликс
Атлетико
|3
|
|
Усман Дембеле
Барселона
|2
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Фабрисио Анхилери
Хетафе
|2
|1
|1
|
|
Херман Пеццела
Бетис
|3
|1
|1
|
|
Алекс Сентельес
Альмерия
|0
|1
|0
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