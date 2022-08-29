Эдинсон Кавани стал игроком «Валенсии»

Нападающий Эдинсон Кавани продолжит карьеру в «Валенсии». 35-летний уругваец заключил контракт с клубом, сообщает пресс-служба испанской команды.

Ранее появлялась информация, что стороны заключат соглашение по схеме «1+1».

Последней командой Кавани был английский «Манчестер Юнайтед», контракт с которым у игрока истек 30 июня 2022 года. Форвард находился в статусе свободного агента.

В прошлом сезоне Кавани забил 2 гола и отдал 1 ассист в 20 поединках за «красных дьяволов» во всех соревнованиях.