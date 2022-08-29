«Реал» арендовал у «Байера» 17-летнего нападающего. Футболист является воспитанником академии «Барселоны»

Нападающий «Байера» Икер Браво продолжит карьеру в «Реале». Мадридский клуб арендовал 17-летнего испанца, сообщает Marca.

Соглашение рассчитано на один год. Также у «Реала» будет опция выкупа игрока следующим летом.

Ожидается, что Браво пока будет выступать за вторую команду «Реала» — «Кастилью».

Отметим, что нападающий — воспитанник академии «Барселоны». В Германию он переехал в 2021 году.