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«Реал» арендовал у «Байера» 17-летнего нападающего. Футболист является воспитанником академии «Барселоны»

Иван Шитик
Корреспондент
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Икер Браво.
Фото ФК «Байер».

Нападающий «Байера» Икер Браво продолжит карьеру в «Реале». Мадридский клуб арендовал 17-летнего испанца, сообщает Marca.

Соглашение рассчитано на один год. Также у «Реала» будет опция выкупа игрока следующим летом.

Ожидается, что Браво пока будет выступать за вторую команду «Реала» — «Кастилью».

Отметим, что нападающий — воспитанник академии «Барселоны». В Германию он переехал в 2021 году.

ФК Байер
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