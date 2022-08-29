«Реал» арендовал у «Байера» 17-летнего нападающего. Футболист является воспитанником академии «Барселоны»
Нападающий «Байера» Икер Браво продолжит карьеру в «Реале». Мадридский клуб арендовал 17-летнего испанца, сообщает Marca.
Соглашение рассчитано на один год. Также у «Реала» будет опция выкупа игрока следующим летом.
Ожидается, что Браво пока будет выступать за вторую команду «Реала» — «Кастилью».
Отметим, что нападающий — воспитанник академии «Барселоны». В Германию он переехал в 2021 году.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|3
|3
|0
|0
|9-3
|9
|
2
|Бетис
|3
|3
|0
|0
|6-1
|9
|
3
|Барселона
|3
|2
|1
|0
|8-1
|7
|
4
|Вильярреал
|3
|2
|1
|0
|5-0
|7
|
5
|Осасуна
|3
|2
|0
|1
|4-2
|6
|
6
|Р. Сосьедад
|3
|2
|0
|1
|3-4
|6
|
7
|Мальорка
|3
|1
|1
|1
|3-2
|4
|
8
|Атлетик
|2
|1
|1
|0
|1-0
|4
|
9
|Альмерия
|3
|1
|1
|1
|4-4
|4
|
10
|Сельта
|3
|1
|1
|1
|4-6
|4
|
11
|Р. Вальекано
|3
|1
|1
|1
|2-2
|4
|
12
|Валенсия
|2
|1
|0
|1
|1-1
|3
|
13
|Атлетико
|2
|1
|0
|1
|3-2
|3
|
14
|Жирона
|3
|1
|0
|2
|3-3
|3
|
15
|Севилья
|3
|0
|1
|2
|3-5
|1
|
16
|Вальядолид
|3
|0
|1
|2
|1-8
|1
|
17
|Эспаньол
|3
|0
|1
|2
|3-7
|1
|
18
|Эльче
|3
|0
|1
|2
|1-5
|1
|
19
|Хетафе
|3
|0
|1
|2
|1-6
|1
|
20
|Кадис
|2
|0
|0
|2
|0-3
|0
Результаты / календарь
1 тур
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21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|26.08
|21:00
|
Жирона – Сельта
|0 : 1
|26.08
|23:00
|
Бетис – Осасуна
|1 : 0
|27.08
|18:30
|
Эльче – Р. Сосьедад
|0 : 1
|27.08
|20:30
|
Р. Вальекано – Мальорка
|0 : 2
|27.08
|23:00
|
Альмерия – Севилья
|2 : 1
|28.08
|18:30
|
Хетафе – Вильярреал
|0 : 0
|28.08
|20:30
|
Барселона – Вальядолид
|4 : 0
|28.08
|23:00
|
Эспаньол – Реал
|1 : 3
|29.08
|21:00
|
Кадис – Атлетик
|- : -
|29.08
|23:00
|
Валенсия – Атлетико
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|4
|
|
Борха Иглесиас
Бетис
|4
|
|
Яго Аспас
Сельта
|3
|П
|
|
Жоау Феликс
Атлетико
|3
|
|
Усман Дембеле
Барселона
|2
|
|
Лукас Робертоне
Альмерия
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Фабрисио Анхилери
Хетафе
|2
|1
|1
|
|
Херман Пеццела
Бетис
|3
|1
|1
|
|
Алекс Сентельес
Альмерия
|0
|1
|0
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