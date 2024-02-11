Беллингем стал первым полузащитником «Реала» с 15 голами за сезон ла лиги

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем стал первым игроком мадридского клуба, который забил 15 голов за один сезон чемпионата Испании.

«Сливочные» в матче 24-го тура ла лиги разгромили идущую второй «Жирону» со счетом 4:0. Беллингем оформил дубль и был заменен в начале второго тайма. На счету хавбека теперь 16 голов в 21 матче в ла лиге.

После игры с «Жироной» главный тренер «Реала» Карло Анчелотти сравнил Беллингема с Зинедином Зиданом.

В дебютном сезоне за «Реал» 20-летний британец провел 29 матчей, забил 20 голов и отдал 8 результативных передач.