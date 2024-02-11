Анчелотти о Карвахале: «В игре с «Жироной» он выглядел так, будто провел 400 матчей в центре защиты»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал, почему правый защитник Дани Карвахаль вышел на позиции левого центрального защитника в матче с «Жироной» (4:0) в 24-м туре ла лиги.

Из-за травм центральных защитников (Эдера Милитао, Давида Алабы, Антонио Рюдигера и Начо) в центре обороны «сливочных» вышли опорный хавбек Орельен Тчуамени и Карвахаль.

«Я спросил Карвахаля, где бы он хотел выйти в центре защиты — слева или справа. Он сказал, что ему без разницы. Тчуамени попросил сыграть справа, поэтому Карвахаль автоматически занял место слева. Он выглядел так, словно отыграл на этой позиции 400 матчей», — сказал тренер после игры.

«Реал» (61 очко) продолжает лидировать в ла лиге. Отрыв команды Анчелотти от «Жироны» (56), занимающей второе место, увеличился до 5 очков.