Анчелотти: «Беллингем напоминает мне Зидана»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти заявил, что полузащитник Джуд Беллингем напоминает ему экс-хавбека мадридского клуба Зинедина Зидана.

«Сливочные» в матче 24-го тура ла лиги разгромили идущую второй «Жирону» со счетом 4:0. Беллингем оформил дубль и был заменен в начале второго тайма.

«Есть аспекты, в которых он [Беллингем] напоминает мне Зидана. Например, незаурядным мастерством в работе с мячом. У Зидана был более высокий уровень техники, зато Беллингем чаще действует на острие. В эпизоде со своим первым голом он совершил то, на что мало кто способен», — цитирует Анчелотти клубная пресс-служба.

В моменте с первым голом Беллингем совершил рывок с середины поля и после передачи Винисиуса вышел один на один с голкипером «Жироны».

В дебютном сезоне за «Реал» 20-летний британец провел 29 матчей, забил 20 голов и отдал 8 результативных передач.