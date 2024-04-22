Беллингем стал первым игроком «Реала» с 2007-го, кто забил «Барселоне» в двух матчах ла лиги подряд

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем забил победный гол в ворота «Барселоны» (3:2) в концовке матча 32-го тура ла лиги.

Британец стал первым игроком мадридского клуба за 17 лет с голами в двух своих первых матчах чемпионата против каталонцев. Ранее такой результат показал Руд ван Нистелрой в 2007-м.

В этом сезоне Беллингем провел за «Реал» 36 матчей, забил 21 гол и сделал 10 результативных передач.