Беллингем прокомментировал получение награды лучшему молодому игроку

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем прокомментировал свою победу в голосовании за приз лучшему молодому игроку до 21 года, которую но получил на торжественном вручении «Золотого мяча».

«Я хочу поблагодарить всех за эту награду. Пятый номер Зидана в «Реале»? Мне еще далеко до того, что сделал Зидан, но он игрок, который вдохновлял меня. Этот трофей очень много значит для меня», — приводит слова Беллингема Marca.

В сезоне-2022/23 Беллингем сыграл за дортмундскую «Боруссию» 42 матча, забил 14 голов и отдал 7 результативных передач. Летом этого года 20-летний англичанин перешел в «Реал» за 103 миллиона евро. Полузащитник в этом сезоне провел за мадридцев 13 матчей, забил 13 мячей и сделал 3 голевые передачи.