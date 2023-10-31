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Футбольный МЕССИя. Почему Лео смотрит на любого конкурента за «Золотой мяч» из космоса

Лионель Месси получил восьмой «Золотой мяч» в карьере
Игорь Рабинер
Обозреватель
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Лионель Месси с «Золотым мячом».
Фото Reuters
Никому, кроме аргентинца, вручить этот приз было в принципе невозможно.

Когда по спортивным — и не только — СМИ понеслась инсайдерская информация, что «Золотой мяч» в триста семьдесят шестой раз получит Лионель Месси, естественно, сразу раздался хор возмущенных многоязыких голосов: только не это! Сколько можно?! Есть киборг Эрлин Холланн, который забивал всё и всем, есть Родри, чей удар решил исход финала Лиги чемпионов, есть тот, есть этот...

Криштиану Роналду, правда, на этот раз уже нет, поскольку на ЧМ-2022 он ничего не показал и проиграл конкуренцию за место в составе Гонсалу Рамушу, из «МЮ» самоликвидировался посредством интервью Пирсу Моргану, а голы в Саудовской Аравии к «Золотым мячам» не приводят.

Не надо упрощать: голоса тех, кто сейчас против Месси, принадлежат не его хейтерам. Или не только им. А просто множеству людей, которым по их природе надоедает одно и то же. Вот только спорт — такая штука, которую на высшем мировом уровне не сманипулируешь. Здесь ты выигрываешь и проигрываешь, творишь чудеса или не оказываешься на это способным, у всех на глазах. Да, есть мировые бренды, рекламодатели, другие люди и структуры, которым важно, кого выдвигать в главные футбольные герои. Но все равно в первую очередь они делают себя таковыми сами.

Лионель Месси. Лионель Месси: биография и карьера в футболе, достижения и личная жизнь

Если вы не разобрались в регламенте «Золотого мяча», то поясняю: чемпионат мира-2022 в Катаре входил в тот период, за который сегодня этот трофей вручался. И именно поэтому никто, кроме Месси, его и не мог получить.

Лионель Месси поднимает чемпионский кубок ЧМ-2022.
Фото Global Look Press

В паре случаев ранее вручение «мяча» Лео меня тоже раздражало. Но точно не сейчас. Потому что хорошо помню свои эмоции в Катаре, как и эмоции всей планеты в момент, когда происходило чудо. Маленький бородатый (тогда) человек, который на четырех своих предыдущих чемпионатах мира (три из них — кроме первого — в самом прайме) не мог добраться до мечты и не показывал максимума, в 35 лет обернулся не просто великим футболистом, но великим лидером и капитаном. И привел Аргентину к первому за 36 лет мировому золоту.

Четвертьфинал с Нидерландами, а особенно финал с Францией — это было какое-то форменное умопомешательство, и я, сидя на катарских трибунах, просто не верил, что подобное происходит наяву. А миллионы тех, кто смотрел битву с Францией по ТВ, так же не верили, что наблюдают за ЭТИМ в режиме реального времени.

18&nbsp;декабря. Финал ЧМ-2022. Аргентина&nbsp;&mdash; Франция&nbsp;&mdash; 3:3, пенальти&nbsp;&mdash; 4:2. Килиан Мбаппе и&nbsp;Лионель Месси. Просто. Космос. Лучший финал в истории ЧМ!

Об том матче станут делать фильмы и сочинять книги через сто лет. Ну, какой Холланн, при всем уважении? Какой Родри? Кто вообще его вспомнит лет через десять, этот финал Лиги чемпионов «Сити» — «Интер», кроме болельщиков команд и лично Пепа Гвардиолы? Хоть бы Эрлин там что-то сделал, забил победный — было бы о чем говорить, а так... Просто сопоставьте место в истории этого финала чемпионата мира и капитана победителей, автора дубля в нем Месси — и этого финальчика ЛЧ. Смешно же.

Холланн свой «Золотой мяч» — и, думаю, не один — еще возьмет. Этого не произойдет только в том случае, если «Золотые мячи» отменят как таковые. С Родри сложнее. Ну, что тут поделаешь.

Фото Global Look Press

Если бы обладателя «Золотого мяча» выбирали футбольные гики, — конечно, лауреаты менялись бы почти каждый год. Может, это и было бы правильнее и интереснее, не знаю. Но в данном случае верно, что журналисты, участвовавшие в опросе, не из таких — и смотрят на все «не свысока, а с высоты», как говорил поэт. Видят за деревьями лес.

Или, как любил говорить Георгий Ярцев, «есть поэт Пушкин — а есть поэт Кукушкин». Никого не хочу обидеть, но в сезоне, который включал в себя ЧМ-2022, любой футболист вообще, кроме Месси, — это «поэт Кукушкин». И кроме Мбаппе, конечно, но он тот финал, несмотря на хет-трик, не выиграл. И Холланна «Кукушкиным», ясное дело, не назовешь, но, во-первых, вы, Эрлин, и вы, Киллиан, молоды, а во-вторых, Эрлин, забивайте в финале ЛЧ, тогда и «Золотой мяч» обсудим.

Килиан Мбаппе. Мы недооцениваем величие Мбаппе прямо сейчас. Он будет иконой новой эпохи после Месси

...На следующий день после финала ЧМ-2022, отписавшись, я к вечеру пошел на старый рынок Дохи, чтобы попытаться купить там самопальную — официальные уже давным-давно везде смели — майку сборной Аргентины с десятым номером и фамилией Месси на спине. Нашел в одном магазинчике — и был счастлив, как десятилетний пацан.

Не представляю, кто еще в мои пятьдесят лет мог бы вызвать такие эмоции. И такой порыв.

Поэтому для меня не стоит вопрос, кто заслужил получить этот «Золотой мяч». Месси смотрит на вас всех, господа конкуренты, из космоса.

Может, вы когда-нибудь туда тоже долетите.

Но не сейчас.

Лионель Месси
Эрлин Холанн
Футбол
Сборная Аргентины по футболу
ФК Интер Майами
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