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Сегодня, 15:05

Смолов рассказал, как помог Захаряну в адаптации в «Реал Сосьедад»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Нападающий «Динамо» Федор Смолов ответил на вопрос «СЭ» об адаптации Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

«Я связывался с Браисом Мендесом, как только Арсен перешел. Просил поспособствовать, помочь адаптироваться. Он написал: «Да, без проблем!» Помогает? У Арсена спрашивал, вроде помогает. К Браису больше не возвращался, но он сейчас король Лиги чемпионов, забивает в каждой игре, поэтому сложно Арсену», — сказал Смолов «СЭ».

Захарян в летнее трансферное окно перешел в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо». Полузащитник провел 7 матчей во всех турнирах, не отличившись результативными действиями.

Арсен Захарян
Федор Смолов
Футбол
ФК Реал Сосьедад
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Реал 11 9 1 1 23-8 28
2
 Жирона 11 9 1 1 25-13 28
3
 Атлетико 10 8 1 1 25-9 25
4
 Барселона 11 7 3 1 23-12 24
5
 Р. Сосьедад 11 5 4 2 20-14 19
6
 Атлетик 11 5 3 3 18-12 18
7
 Бетис 11 4 5 2 14-15 17
8
 Р. Вальекано 11 4 5 2 14-15 17
9
 Валенсия 11 4 3 4 14-13 15
10
 Лас-Пальмас 11 4 2 5 8-10 14
11
 Осасуна 11 4 1 6 12-16 13
12
 Вильярреал 11 3 3 5 15-18 12
13
 Хетафе 11 2 6 3 13-16 12
14
 Севилья 10 2 4 4 16-15 10
15
 Кадис 11 2 4 5 10-16 10
16
 Мальорка 11 1 6 4 12-16 9
17
 Алавес 11 2 3 6 9-16 9
18
 Сельта 11 1 3 7 10-19 6
19
 Гранада 11 1 3 7 17-28 6
20
 Альмерия 11 0 3 8 14-31 3
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3.11 23:00
Лас-Пальмас – Атлетико
 - : -
4.11 16:00
Осасуна – Жирона
 - : -
4.11 18:15
Бетис – Мальорка
 - : -
4.11 20:30
Сельта – Севилья
 - : -
4.11 23:00
Р. Сосьедад – Барселона
 - : -
5.11 16:00
Алавес – Альмерия
 - : -
5.11 18:15
Валенсия – Гранада
 - : -
5.11 20:30
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