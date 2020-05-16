Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини поделился мнением об игре защитника «Реала» Серхио Рамоса.

— Рамос — лучший защитник в мире, — цитирует AS Кьеллини. — Говорят, он слишком импульсивен, не уделяет внимания тактике, что из-за него команда каждый сезон пропускает 8-10 голов, что он достаточно техничен и мог бы быть форвардом, в общем, полная противоположность мне. Однако у него есть два качества, которых нет ни у кого. Серхио умеет сыграть важную роль в больших матчах, причем его действия не поддаются логике. Он может нанести травму с какой-то дьявольской хитростью. То, как он травмировал Салаха в финале Лиги чемпионов в 2018 году — гениально. Он всегда говорил, что это было не специально, зная, что в 9 из 10 случаев падая именно так, не отпуская руку соперника, он ее сломает.

На 30-й минуте финала ЛЧ-2017/18 «Реал» — «Ливерпуль» (3:1) форвард мерсисайдцев Мохамед Салах был заменен после инцидента с участием Рамоса. Испанец в борьбе упал на газон вместе с египтянином, держа того за руку. В результате, Салах заработал повреждение плеча, из-за которого рисковал пропустить ЧМ-2018.