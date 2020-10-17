Две сенсации в один день! После поражения «Реала» от «Кадиса» «Барса» уступила «Хетафе»
«Хетафе» обыграл «Барселону» в матче 6-го тура ла лиги — 1:0. Единственный мяч провел Хайме Мата с пенальти на 56-й минуте.
«Хетафе» благодаря победе вышел на второе место в таблице, сравнявшись с тремя лидерами по очкам.
Ранее в этот же день «Реал» уступил «Кадису» также со счетом 0:1. Оба клуба также имеют в активе по 10 очков, как и «Гранада».
У «Барсы» очков и девятое место в таблице, однако команда Роналда Кумана провела на 1 игру меньше «Реала», «Хетафе» и «Гранады» и на 2 меньше, чем «Кадис».
Чемпионат Испании
Ла лига
«Хетафе» — «Барселона» — 1:0 (0:0)
Гол: Мата, 56 — с пенальти.
«Хетафе»: Сория, Ньом, Суарес, Даконам, Кабако, Оливера, Максимович (Мольехо, 90+5), Арамбарри, Кукурелья, Мата (Энес Унал, 71), Кучо Эрнандес (Тимор, 90).
«Барселона»: Нету, Пике, Лангле, Дест, Бускетс, Сержи Роберто (Пуч, 87), де Йонг (Брэйтуэйт, 80), Месси, Гризманн (Тринкан, 80), Дембеле (Коутинью, 62), Педри (Фати, 62).
Предупреждения: Пике, 23. Мата, 27. Кабако, 28. Сержи Роберто, 41. Ньом, 73. Оливера, 90+3. Дест, 90+7.
Судья: Сото Градо.
17 октября. Хетафе. Стадион «Колисеум Альфонсо Перес».
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https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2019-2020/