Два тренера «Валенсии» сдали положительные тесты на коронавирус
14:10
«Валенсия» на официальном сайте объявила о том, что два члена тренерского штаба сдали положительные тесты на коронавирус.
Сообщается, что команда продолжит тренировки в штатном режиме, так как остальные футболисты и тренеры сдали отрицательные тесты.
Напомним, что в составе испанского клуба выступает российский полузащитник Денис Черышев.
После 17 туров чемпионата Испании «Валенсия» набрала 25 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице.
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