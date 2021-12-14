Два тренера «Валенсии» сдали положительные тесты на коронавирус

«Валенсия» на официальном сайте объявила о том, что два члена тренерского штаба сдали положительные тесты на коронавирус.

Сообщается, что команда продолжит тренировки в штатном режиме, так как остальные футболисты и тренеры сдали отрицательные тесты.

Напомним, что в составе испанского клуба выступает российский полузащитник Денис Черышев.

После 17 туров чемпионата Испании «Валенсия» набрала 25 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице.