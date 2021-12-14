Агуэро расскажет о своем будущем в «Барселоне» 15 декабря

«Барселона» опубликовала информацию о том, что в среду, 15 декабря пройдет пресс-конференцию нападающего Серхио Агуэро и президента Жоан Лапорты.

Как сообщается на официальной странице клуба в Twitter, на данном мероприятии 33-летний футболист сделает заявление по поводу своего будущего в команде.

Начало пресс-конференции запланировано на 14:00 по московскому времени.

30 октября в конце первого тайма матча чемпионата Испании «Барселона» — «Алавес» (1:1) Агуэро покинул поле из-за болей в груди. В результате медицинского обследования форварду диагностировали сердечную аритмию.