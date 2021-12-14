«Бетис» продлил контракт с Каналесом. Сумма отступных — 1 миллиард евро
15:57
«Бетис» подписал новый контракт с одним из своих лидеров — Серхио Каналесом, сообщает официальный сайт клуба.
Контракт с 30-летним испанским полузащитником теперь рассчитан до лета 2026 года.
Он выступает за «Бетис «с сезона-2018/19. С тех пор Серхио Каналес успел отыграть за «бетикос» 138 матчей, в которых отметился 27 голами и 20 результативными передачами.
Отметим, что ««Бетис», по данным Marca, включил в контракт футболиста минимальную сумму отступных в размере 1 миллиарда евро.
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