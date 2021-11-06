«Добро пожаловать домой. Уверен, что все будет хорошо». Пуйоль поздравил Хави с назначением в «Барселону»
Бывший защитник «Барселоны» Карлес Пуйоль поздравил своего экс-одноклубника Хави с назначением на пост главного тренера «сине-гранатовых».
«Удачи, друг! Уверен, все будет в порядке. Добро пожаловать домой», — написал у себя в Instagram Пуйоль.
«Барселона» объявила о назначении Хави главным тренером команды в ночь с 5-го на 6 ноября. Контракт с 41-летним испанцем рассчитан до 2024 года.
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