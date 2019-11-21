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Диегу Коста успешно перенес операцию по удалению грыжи межпозвоночного диска

12:59

Нападающий «Атлетико» Диегу Коста перенес операцию по удалению грыжи межпозвоночного диска в шейном отделе, сообщается на официальном сайте клуба.

Операция прошла успешно. Ранее сообщалось, что 31-летний испанец пропустит около 3 месяцев.

В текущем сезоне Коста провел 11 матчей в чемпионате Испании, в которых забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи. Также на его счету голевой пас в 4 матчах Лиги чемпионов.

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