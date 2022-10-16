Симеоне о травме Облака: он мало что помнил из произошедшего с ним
Симеоне рассказал, что Облак не помнит, как получил травму
Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне заявил, что вратарь команды Ян Облак не помнит, как получил травму в матче с «Атлетиком» (1:0).
«Ян мало что помнил из произошедшего с ним. Надеюсь, он быстро поправится», — приводит слова Симеоне Mundo Deportivo.
29-летний голкипер столкнулся с соперником, после чего ему потребовалась медицинская помощь. На 69-й минуте Облака заменил хорват Иво Грбич.
После девяти туров «Атлетико» занимает 3-е место в турнирной таблице ла лиги, набрав 19 очков.
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|22
|
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|1
|0
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|22
|
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|Атлетико
|9
|6
|1
|2
|15-7
|19
|
4
|Атлетик
|9
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|2
|2
|17-6
|17
|
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|5
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|
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|
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|
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|
9
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|8
|3
|3
|2
|10-3
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|
10
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|3
|2
|4
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|11
|
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|Сельта
|8
|3
|1
|4
|9-14
|10
|
12
|Севилья
|9
|2
|3
|4
|9-14
|9
|
13
|Мальорка
|9
|2
|3
|4
|7-10
|9
|
14
|Жирона
|9
|2
|2
|5
|12-15
|8
|
15
|Вальядолид
|8
|2
|2
|4
|6-13
|8
|
16
|Хетафе
|9
|2
|2
|5
|8-16
|8
|
17
|Альмерия
|8
|2
|1
|5
|7-12
|7
|
18
|Эспаньол
|8
|1
|3
|4
|11-16
|6
|
19
|Кадис
|9
|1
|3
|5
|4-17
|6
|
20
|Эльче
|9
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|14.10
|22:00
|
Р. Вальекано – Хетафе
|0 : 0
|15.10
|15:00
|
Жирона – Кадис
|1 : 1
|15.10
|17:15
|
Валенсия – Эльче
|2 : 2
|15.10
|19:30
|
Мальорка – Севилья
|0 : 1
|15.10
|22:00
|
Атлетик – Атлетико
|0 : 1
|16.10
|15:00
|
Сельта – Р. Сосьедад
|- : -
|16.10
|17:15
|
Реал – Барселона
|- : -
|16.10
|19:30
|
Эспаньол – Вальядолид
|- : -
|16.10
|22:00
|
Бетис – Альмерия
|- : -
|17.10
|22:00
|
Вильярреал – Осасуна
|- : -
Лидеры
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|9
|
|
Хосе Луис Санмартин Хоселу
Эспаньол
|6
|
|
Борха Иглесиас
Бетис
|6
|П
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|4
|
|
Микель Мерино
Реал Сосьедад
|4
|
|
Алекс Бальде
Барселона
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Херман Пеццела
Бетис
|7
|2
|2
|
|
Давид Гарсия
Осасуна
|7
|1
|4
|
|
Маркос Акунья
Севилья
|7
|1
|3
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