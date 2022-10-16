Симеоне о травме Облака: он мало что помнил из произошедшего с ним

Симеоне рассказал, что Облак не помнит, как получил травму

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне заявил, что вратарь команды Ян Облак не помнит, как получил травму в матче с «Атлетиком» (1:0).

«Ян мало что помнил из произошедшего с ним. Надеюсь, он быстро поправится», — приводит слова Симеоне Mundo Deportivo.

29-летний голкипер столкнулся с соперником, после чего ему потребовалась медицинская помощь. На 69-й минуте Облака заменил хорват Иво Грбич.

После девяти туров «Атлетико» занимает 3-е место в турнирной таблице ла лиги, набрав 19 очков.